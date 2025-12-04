ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси: Пеп е №1

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21846116 www.24chasa.bg

Нетаняху предложи своя военен секретар за шеф на Мосад

1284
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Генерал-майор Роман Гофман да ръководи разузнавателната служба Мосад, предложи израелският премиер Бенямин Нетаняху. Това съобщи израелският в. "Джерузалем пост", като се позова на канцеларията на премиера, пише БТА.

"След като разгледа различни кандидатури, премиерът Бенямин Нетаняху реши да назначи военния си секретар генерал-майор Роман Гофман на позицията ръководител на Мосад", се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху.

Гофман ще стане приемник на сегашния ръководител на Мосад Давид Барнеа през юни догодина.

Гофман е военен секретар на Нетаняху от май миналата година.

"Генерал-майор Гофман показа креативност, инициативност, стратегическо мислене, дълбоко познаване на врага, абсолютна дискретност и способност за опазване на тайни. Тези качество, наред неговите лидерски умения и смелост, се проявиха при избухването (на войната между Израел и "Хамас"), когато той излезе от дома си и взе лично участие в сражения с терористи от "Хамас" в Западен Негев, където бе тежко ранен", се казва още в изявлението.

"Джерузалем пост" отбелязва, че назначението на Гофман е изненадващо, защото той е по-младши офицер, отколкото обичайно се избира за тази длъжност.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените