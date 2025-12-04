Нетаняху предложи своя военен секретар за шеф на Мосад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генерал-майор Роман Гофман да ръководи разузнавателната служба Мосад, предложи израелският премиер Бенямин Нетаняху. Това съобщи израелският в. "Джерузалем пост", като се позова на канцеларията на премиера, пише БТА.

"След като разгледа различни кандидатури, премиерът Бенямин Нетаняху реши да назначи военния си секретар генерал-майор Роман Гофман на позицията ръководител на Мосад", се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху.

Гофман ще стане приемник на сегашния ръководител на Мосад Давид Барнеа през юни догодина.

Гофман е военен секретар на Нетаняху от май миналата година.

"Генерал-майор Гофман показа креативност, инициативност, стратегическо мислене, дълбоко познаване на врага, абсолютна дискретност и способност за опазване на тайни. Тези качество, наред неговите лидерски умения и смелост, се проявиха при избухването (на войната между Израел и "Хамас"), когато той излезе от дома си и взе лично участие в сражения с терористи от "Хамас" в Западен Негев, където бе тежко ранен", се казва още в изявлението.

"Джерузалем пост" отбелязва, че назначението на Гофман е изненадващо, защото той е по-младши офицер, отколкото обичайно се избира за тази длъжност.