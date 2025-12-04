ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси: Пеп е №1

Две години затвор за лекаря, продал кетамин на Матю Пери

Матю Пери СНИМКА: instagram/@mattyperry4

Присъда от две години и половина затвор получи лекарят, който е продавал нелегално медикамента кетамин на покойния актьор Матю Пери. 

Д-р Салвадор Пласенсия е първият от петима обвиняеми по делото, получил присъда. Това лято той призна вината си по още четири обвинения, за които може да лежи до 40 години в затвора.

Според прокуратурата подсъдимите са участвали в нелегална мрежа за продажба на наркотици в Холивуд и са се възползвали от нестабилното състояние на Пери, за да му продават кетамин – силен болкоуспокояващ медикамент.

Матю Пери беше открит мъртъв в джакузито на дома си в Лос Анджелис през 2023-а. Най-известен с ролята си на Чандлър Бинг в "Приятели", звездата от ситкома говореше публично за борбата си с депресията и зависимостта от наркотици, съобщава бТВ.

„Как измерваш скръбта? Възможно ли е изобщо да ѝ дадеш някаква рационална оценка? Пропадането под краката? Да, точно това — пишат Сюзане и Кийт, родителите на Пери, цитирани от Rolling Stone. — Това беше един живот, така преплетен с нашия и държан понякога сглобен с тиксо и тел, с всичко, което би могло да спре онова голямо страшно нещо да убие първородния ни син — и заедно с него и нашите сърца.“

Матю Пери СНИМКА: instagram/@mattyperry4

