Минус 17 градуса отчетоха термометри в Североизточна Турция

До минус 17 градуса под нулата паднаха температурите тази нощ в североизточния турски град Ардахан, който бе обхванат от студена вълна след падналия в района снеговалеж, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Студът, който скова града снощи, вече оказва негативно влияние върху ежедневието.

Прозорците на автомобилите в целия град бяха заледени, а по дърветата и покривите се образува скреж. След смразяващия студ през нощта много шофьори изпитваха затруднения да запалят автомобилите си днес сутринта и се наложи да чистят замръзналите прозорци на колите.

Студеното време доведе и до заледяване на пътищата, което причини периодични прекъсвания на движението. Общинските екипи продължават да почистват снега и да опесъчават главните пътища. Властите предупредиха шофьорите да бъдат внимателни и призоваха хората да не пътуват, освен ако не е абсолютно необходимо, цитира БТА.