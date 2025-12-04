ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21846894 www.24chasa.bg

Обвиниха в кражба мъж, погълнал златно яйце "Фаберже" за близо 18 хил. евро

2292
Яйце "Фаберже" СНИМКА: Фейсбук/ Elisabet Bclan

Полицията в Нова Зеландия е повдигнала обвинение за кражба срещу мъж, който е откраднал от бижутериен магазин медальон с висулка "Фаберже" със скъпоценни камъни, като го е взел и погълнал, съобщи CNN.

Това се случва в петък следобед в магазин в центъра на Окланд, според изявление на инспектор Грей Андерсън, командир на централния район на Окланд в новозеландската полиция.

32-годишният мъж е обвинен в кражба и е задържан под стража до насроченото съдебно заседание на 8 декември, според изявлението.

В отделно изявление, публикувано в сряда, Андерсън заявил, че мъжът е преминал медицинска експертиза, а към момента му е назначено постоянно от полицейски служител.

Погълнатият предмет е медальон на стойност 33 585 новозеландски долара (19 300 щатски долара).

Описание на медальона на уебсайта на "Фаберже" разкрива, че е изработен от 18-каратово жълто злато и зелен гилоширан емайл. Украсен е още с 60 бели диаманта и 15 сини сапфира.

Днес само седем такива яйца остават в частни ръце, докато останалите са изгубени или притежавани от институции и музеи.

Яйце "Фаберже" СНИМКА: Фейсбук/ Elisabet Bclan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените