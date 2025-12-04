Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа след разследване по обвинения в измами и корупция. Могерини съобщи, че се оттегля от поста си в имейл, разпратен до служителите, преподавателите и студентите в Колежа, предадоха световните агенции.

Европейската прокуратура повдигна тази седмица обвинения на Могерини и още двама италианци за измами при възлагане на обществени поръчки и корупция, съобщи БТА.

Адвокатът на Могерини отрече тя да е извършвала закононарушения и заяви, че в момента тя съдейства на разследването. Самата Могерини вчера публикува изявление, в което казва, че е невинна.