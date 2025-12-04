Украинската армия отрича Русия да контролира село Добропилия

Украинската армия днес отрече руските войски да контролират южното населено място Добропилия, намиращо се близо до част от фронтовата линия, където войските на Москва наскоро са постигнали напредък, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Вражеска саботажна и разузнавателна група се е промъкнала в крайните части на селото, възползвайки се от метеорологичните условия", заяви Генералният щаб на украинските въоръжени сили в съобщение в Teлеграм, добавяйки, че в момента селото е под контрола на войските на Киев.