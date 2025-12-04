Облачно бяло е цвят на 2026 година според Pantone

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп





Pantone обяви официално цвета на 2026 г.: Cloud Dancer (PANTONE 11-4201).

Нюансът поставя началото на нова визуална ера, в която интериорният дизайн, модата и бранд идентичността се насочват към усещане за чистота, устойчивост и естествена елегантност.

Защо точно този цвят?

Pantone описва Cloud Dancer като тон, който отразява тенденцията на 2026 – връщане към мекотата, баланса и смислените изживявания. След години на глобална несигурност, натрупан минимализъм и дигитален шум, дизайнът се ориентира към успокояващи и стабилизиращи нюанси, които омекотяват средата и носят усещане за сигурност.

Cloud Dancer обединява три ключови качества:

Успокояваща енергия – лек, чист, деликатен

Натурален характер – перфектен фон за органични материали

Съвременна дълбочина – подходящ за дигитални и физическипространства