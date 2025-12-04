Кремъл: Изземане на замразените руски активи от ЕС ще породи най-остра реакция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц отложи утрешното си посещение в Норвегия, съобщи говорител на германското правителство.

Вместо това, той ще посети Белгия, където вероятно ще обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.