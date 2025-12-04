ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Изземане на замразените руски активи от ЕС ще породи най-остра реакция

Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц отложи утрешното си посещение в Норвегия, съобщи говорител на германското правителство.

Вместо това, той ще посети Белгия, където вероятно ще обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

