Украински журналисти притиснаха предполагаемата дъщеря на Путин в Париж (Видео)

Украинския телевизионен екип откри предполагаемата дъщеря на Владимир Путин по улиците в Париж. Те започват да задават въпроси на Луиза Розова, призовавайки я да се обади на баща си и да му каже да спре военните удари.

Журналистът пита дъщерята на руския президент как може да живее в „изпълнената с омраза и прокълната Европа". Луиза и видимо смутена от въпросите и моли да не я снимат.

Видеото показва как Луиза Розова, известна и с името Елизавета Кривоногих, е конфронтирана с въпроси за войната, започната от баща ѝ.

В кадрите, публикувани от украинското издание TCH, може да се чуе как украинският журналист Дмитро Святненко говори на жената, съобщава Би Ти Ви.

Той обвинява нейния „баща" за убийството на брат му – в резултат на войната в Украйна. „Преди три седмици баща ти уби брат ми."

„Как изобщо живееш в Европа – в тази изпълнена с омраза и прокълната Европа? Какво е положението с вашите хора? Кажете поне нещо. Подкрепяте ли политиката му?".

Отказвайки да коментира твърденията на журналиста, жената просто му казва, че той няма разрешение да снима. След това репортерът я моли да дойде в Киев.

„Ние също не сме дали разрешение за това. Как се чувствате относно политиката на баща си? Можете да дойдете в Киев и да се представите по-добре от която и да е система за противовъздушна отбрана „Патриот" например, а сега да отидете в Покровск.", продължава журнналистът.

Накрая Луиза изразява съжаление за атаките на баща си срещу невинни хора в Украйна.

„Наистина съжалявам, но не мога да отговоря на въпроса ви", каза тя. „Мисля, че вече говорих с вас достатъчно. Наистина съжалявам, че това се случва. За съжаление, не нося отговорност за тази ситуация."

Тайната 22-годишна дъщеря на Путин, известна още като Луиза Розова, а сега Елизавета Кривоногих, живее в самоналожено изгнание във френската столица.

През август немският вестник Bild, който твърди, че е видял личния ѝ Telegram канал, съобщи, че Луиза е писала за „човека, който отне милиони животи и унищожи моя".

Кривоногих израства в лукс – частни самолети, ексклузивни нощни клубове и дизайнерски гардероби. Тя парадира с привилегирования си живот в Instagram, докато Русия се бори с бедност и пандемичен хаос. Но в началото на 2022 г., точно преди Русия да започне бруталното си нахлуване в Украйна, тя внезапно изчезва от руските социални мрежи.

Нейната предполагаема майка Светлана, която сега е на около 40 години, е стигнала от чистачка до собственик на дял в санкционираната банка „Россия". След това развива империя от недвижими имоти на стойност над 100 милиона долара.

Тя също така притежава нощен клуб в Санкт Петербург, „Ленинград Център", известен с еротичните си представления.

Украинската телевизия твърди, че дъщерята на Путин живее във френската столица с паспорт на името Руднова, като е изоставила бащиното си име Владимировна.

Новата ѝ фамилия вероятно е препратка към покойния Олег Руднов, един от дългогодишните приближени на Путин.