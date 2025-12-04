ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Шпигел": Макрон и Мерц остават нащрек пред натиска на САЩ за мир в Украйна

Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изразиха сериозни съмнения относно усилията на САЩ и неговите емисари да договорят мир между Украйна и Русия, съобщава германското списание "Шпигел", цитирано от Ройтерс и БТА, което се позова на преписка от поверителен телефонен разговор.

"Шпигел" посочи днес, че френският президент е предупредил украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери по време на телефонен разговор този понеделник, че САЩ могат да обърнат гръб на Украйна по отношение на териториалните отстъпки и гаранциите за сигурност.

"Съществува възможност САЩ да предадат Украйна по отношение на въпросите за териториалната цялост без никаква яснота за гаранциите за сигурност", гласи изявлението на Макрон, цитирано от "Шпигел".

Мерц е предупредил Зеленски по време на телефонен разговор този понеделник, че американските представители в преговорите "играят игри", и че украинският президент трябва "много да внимава" в следващите няколко дни.

Канцеларията на германския канцлер отказа да коментира изказванията, докато тази на френския президент не отговори на молбата за коментар.

Европейските лидери изразиха подкрепа за Зеленски този понеделник след проведените преговори между САЩ и Украйна за преработването на мирния план за Украйна, който първоначално беше в полза на Русия.

