ЕК обяви нова стратегия на ЕС за борба с наркотиците и трафика им

Европейската комисия (ЕК) представи днес нова стратегия на ЕС за борба с наркотиците и план за действие срещу наркотрафика, както и актуализирани правила за мониторинг и контрол на прекурсорите на наркотици, пише в съобщение на сайта на ЕК.

Обявени от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в политическите насоки и ключов резултат по Европейската стратегия за вътрешна сигурност, ProtectEU , те определят всеобхватен отговор на ЕС на предизвикателствата в областта на сигурността, здравеопазването, социалните въпроси и околната среда, свързани с трафика и употребата на незаконни наркотици.

На брифинг за медиите в тази връзка еврокомисарят по вътрешни работи и миграция Магнус Брунер посочи, че ситуацията с наркотиците в Европа е достигнала катастрофални размери - от 2013 до 2023 г. консумацията на кокаин в Европа е нараснала 6 пъти, а на метадон – трикратно, пише БТА.

"Ситуацията с наркотиците в Европа достигна катастрофално ниво. От 2013 до 2023 г. консумацията на кокаин се е увеличила 6 пъти, на метадон – 3 пъти, на екстази – двойно", каза еврокомисяарят.

"ЕС няма да толерира престъпни мрежи, които наводняват улиците ни с евтини наркотици, подхранват насилствените престъпления и подкопават здравето и сигурността в Европа. В рамките на стратегията и плана за действие на ЕС относно трафика на наркотици се обединяваме с партньори по целия свят, за да спрем трафика на наркотици към ЕС. Затягаме мерките за сигурност, за да ограничим доставките. И ние работим за осигуряване на по-добър достъп до лечение, за да се борим с опустошителните ефекти върху здравето. Изправени пред нарастващи, сложни и насилствени пазари на наркотици, този интегриран европейски отговор, съсредоточен върху готовността и превенцията, има за цел да предостави устойчиви решения, които са от решаващо значение за защитата на нашата социална структура и за определянето на световни стандарти за нашите партньори", каза във връзка с огласяването на плана Брунер.

Трафикът на наркотици представлява глобален престъпен бизнес и основна заплаха за благосъстоянието на европейците, както и за сигурността на Европа като цяло . Незаконните наркотици като кокаин и синтетични наркотици продължават да стимулират насилието, корупцията и експлоатацията на законната икономика. Наркотрафикантите са разработили нови методи с постоянно променящи се маршрути за трафик, действайки по целия свят и все по-често онлайн. В същото време злоупотребата с наркотици представлява сериозна заплаха за общественото здраве, тъй като новите вещества допълнително увеличават рисковете от отравяне и предозиране. Децата и младите хора са особено засегнати. Освен това производството на наркотици причинява значителни щети на околната среда, включително чрез токсични отпадъци. Тази променяща се динамика изисква по-силен и координиран отговор в целия ЕС.