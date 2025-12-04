ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Германия изпрати изтребители "Юрофайтър Тайфун" в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО

Самолет "Юрофайтър Тайфун" / Снимка: Пиксабей

Няколко германски изтребителя "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon) излетяха днес от авиобаза "Норвених" близо до Кьолн към полската авиобаза "Малборк", югоизточно от Гданск, за да подсилят източния фланг на НАТО, съобщи ДПА.

Германските военновъздушни сили заявиха, че предислоцирането е реакция на последните руски нарушения на въздушното пространство на НАТО в балтийския регион, включително навлизания на дронове камикадзе.

Германия обяви още през октомври, че ще предприе този ход, като се планира изтребителите да останат в полската база до март. 

"С тази мисия нашите войски дават още един ценен принос за защитата на източния фланг на НАТО. От август нашето крило за бързо реагиране също е базиран в Румъния", заяви командващият ВВС на Германия генерал-лейтенант Холгер Нойман, цитиран от БТА. 

Други германски самолети вече бяха разположени в базата "Малборк" през август и септември. Контингентът е придружаван от около 150 души персонал, включително пилоти, техници, охранители и военна полиция.

 

Самолет "Юрофайтър Тайфун" / Снимка: Пиксабей

