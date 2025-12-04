Израел: Поразихме цели в два града в Южен Ливан

Израелската армия съобщи днес, че е поразила цели в два града в Южен Ливан, след като по-рано нареди евакуацията на две сгради, за които предполага, че са използвани от бойци на "Хизбула", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Около един час след предупреждението говорител на армията инструктира допълнително хората в сгради в два други града да напуснат мястото.

Ударите са нанесени ден след като Израел и Ливан изпратиха свои цивилни представители да участват в комитет, който да наблюдава спазването на примирието, сключено преди година. И двете страни се обвиняват взаимно в нарушаването на сключеното споразумение.

В същото време, израелското армейско радио съобщи, позовавайки се на източници от сферата на сигурността, че Ясер Абу Шабаб – лидер на най-известната група, противопоставяща се на "Хамас", е починал в болница в Южен Израел. Съобщава се, че причината за смъртта му са наранявания, но не се дават повече подробности. Не се казва също кога точно е починал.

"Хамас" не коментира въпроса, съобщи говорител на организацията в Газа. За момента други израелски власти не са коментирали темата.

Групата на Абу Шабаб действа в южната част на Газа, територия, която все още се контролира от израелски сили. "Хамас" го обвини в сътрудничество в Израел – обвинение, което той отрича.