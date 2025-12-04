Арестуваха мъж, слагал бомби във Вашингтон в навечерието на щурма на Капитолия (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските власти арестуваха мъж, заподозрян за поставянето на самоделни бомби във Вашингтон в нощта преди щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

ФБР издирваше извършителя в продължение на години. За целите на издирването разследващите публикуваха видеозапис от охранителна камера и обявиха награда от 500 000 долара за залавянето му, получавайки стотици сигнали от граждани.

Властите смятат, че заподозреният е свързан със събитията около щурма на Капитолия преди почти пет години.

Публикуваните видеозаписи от 5 януари 2021 г. показват човек, който поставя самоделни тръбни бомби близо до пейка пред сградата на Националния комитет на Демократическата партия, както и в централата на Републиканската партия, разположени в непосредствена близост до Капитолия.

Заподозреният е бил задържан в щата Вирджиния.