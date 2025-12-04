Путин пристигна на първото си посещение в Индия след избухването на войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин пристигна днес в Делхи, където бе посрещнат на летището от индийския премиер Нарендра Моди, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Това е първото посещение на Путин в Индия - стар съюзник на Москва, след избухването на войната в Украйна преди близо четири години.

Руският президент е придружаван от министри и голяма бизнес делегация по време на двудневната си визита, като Москва и Делхи се стремят да разширят икономическите си връзки извън енергетиката и отбраната. Владимир Путин и Нарендра Моди СНИМКА: Ройтерс

Моди е домакин на Путин на частна вечеря днес, а двамата лидери ще имат срещи утре. СНИМКА: Ройтерс

Присъствието на индийския премиер, за да посрещне руския президент при пристигането му на летището, е рядък жест, тъй като посещаващите страната чуждестранни лидери обикновено биват посрещани от висши министри.

Двамата лидери се прегърнаха на червения килим, след като Путин слезе от самолета. Владимир Путин и Нарендра Моди СНИМКА: Ройтерс

Моди също така отиде на летището, за да посрещне президента на САЩ Доналд Тръмп при посещението му в Индия през 2020 г., припомня Ройтерс.