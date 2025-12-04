Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е готова да поеме ролята на наблюдател върху евентуално примирие в Украйна, заявиха водещи дипломати от десетки държави членки на организацията на среща във Виена, съобщи ДПА.

Докато усилията на САЩ за прекратяване на военните действия между Русия и Украйна от 2022 г. все още не дават конкретни резултати, страните от ОССЕ вече обсъждат как би могла да изглежда една бъдеща мисия за наблюдение в Украйна, съобщи БТА.

Украинският външен министър Андрей Сибига посочи, че е време да се помисли за ролята на организацията след конфликта. Финландската външна министърка Елина Валтонен отбеляза, че макар все още да не е постигнато примирие, ОССЕ е готова за тази стъпка.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че подкрепата за Украйна в евентуални мирни преговори е абсолютен приоритет. "Когато настъпи моментът, ще бъдат нужни механизми за осигуряване и наблюдение на евентуално прекратяване на огъня", посочи той и допълни, че макар да не е ясно каква точно ще е ролята на ОССЕ, "е важно още сега да се предприемат подготвителни стъпки". Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус предупреди, че "мир, наложен със сила", би бил пагубен не само за Киев, но и за сигурността на цяла Европа.

Цивилни наблюдатели от ОССЕ вече бяха разположени в Украйна в периода 2014-2022 г., когато следяха обстановката по линията на конфликта в източната част на страната, където подкрепяни от Русия сепаратисти контролираха части от Донецка и Луганска област. След началото на войната на 24 февруари 2022 г., наблюдателите напуснаха страната.

Руският външен министър Сергей Лавров не присъства на двудневната среща във Виена, а Русия беше представлявана от неговия заместник Александър Грушко.

Формирането на нова мисия от наблюдатели на ОССЕ в Украйна би изисквало одобрението на всички 57 държави членки, включително Русия. Швейцарският началник на федералния департамент на външните работи Иняцио Касис призна, че нито Киев, нито Москва са били напълно удовлетворени от предишната мисия на организацията, но добави, че Украйна би била благодарна, ако ОССЕ отново поеме ролята на наблюдател.

Полският външен министър Радослав Шикорски обаче изрази по-резервирана позиция, като заяви, че "хипотетично организацията би могла да бъде полезна".