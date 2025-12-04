Първата книга на папа Лъв XIV излиза на пазара в САЩ догодина

Първата книга на папа Лъв XIV ще излезе на пазара в САЩ следващата година, съобщи Асошиейтед прес.

Издателство "ХарпърУан" (HarperOne) съобщи, че е придобило световните права върху изданието "Мир вам! Моите послания към Църквата и света", което трябва да излезе на 26 февруари, съобщи БТА.

Книгата събира проповеди и речи, произнесени от папата след избирането му през май. Издателството определя книгата като "визия за мир, единство и помирение в един разединен свят".

Заглавието е вдъхновено от първите публични думи на папата, произнесени след като беше избран от Конклава за предстоятел на Римокатолическата църква. През май, когато се появи на централния балкон на базиликата "Свети Петър", Лъв Четиринадесети се обърна към вярващите с призива: "Бих искал този поздрав за мир да отекне във вашите сърца, във вашите семейства, сред всички хора, навсякъде по света, във всяка страна. Мир вам!"