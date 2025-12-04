Турция привика украинския посланик и руския шарже д'афер заради нападенията на кораби в Черно море

Турция е привикала посланика на Украйна и руския шарже д'афер в турското министерството на външните работи, за да изрази своите притеснения относно серия от нападения срещу кораби, свързани с Русия, в турската изключителна икономическа зона в Черно море, заяви заместник-министърът на външните работи на Турция Берис Екинджи, цитиран от Ройтерс и „Тюркийе тудей“.

„Ставаме свидетели на много сериозна ескалация на напрежението между Русия и Украйна през последните седмици, включваща множество взаимни нападения. В крайна сметка се стигна и до нападения в Черно море и в нашата изключителна икономическа зона“, каза днес Екинджи пред парламентарната комисия по външните работи в Меджлиса.

„Вчера и днес привикахме временно управляващия руското посолство и посланика на Украйна, за да изразим нашите притеснения относно ситуацията“, добави той, цитиран от БТА.

Миналия петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.

В понеделник турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“. Въпреки това във вторник турските власти съобщиха, че танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп.