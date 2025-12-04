Тръмп погна кандидати за визи, работили срещу свободата на словото

Засегнати са техкомпании, които наемат индийци и китайци

Екипът на Доналд Тръмп е изпратил документ до посолствата на САЩ с инструкции за засилени проверки на кандидатите за визи H-1B за висококвалифицирани работници, съобщи Ройтерс. Във вътрешен документ на Държавния департамент се казва, че кандидатурата на всеки чужденец,

замесен в цензура

на свободата на словото, ще бъде разгледана за отхвърляне. Визите H-1B са изключително важни за техгигантите, тъй като позволяват на работодателите в САЩ да наемат чужденци в специализирани области, главно от Индия и Китай. Освен това много от собствениците на тези фирми подкрепиха предизборната кампания на Тръмп.

Нищо обаче явно не може да отклони републиканеца от позицията му за миграцията, дори да става дума за висококвалифициран труд. Още през септември той въведе и такса от 100 хил. долара за кандидатите за H-1B, а сега в документа изрично се посочва: “Ако откриете доказателства, че кандидатът е отговорен за или съучастник в цензура, трябва да установите, че той не отговаря на условията за виза”.

Съгласно инструкциите служителите на американските консулски служби трябва да прегледат автобиографиите или профилите в “Линкдин” на кандидатите за H-1B виза, както и на членовете на семействата им, които биха пътували с тях. Основното, което трябва да се открие за чужденците, е дали са работили в области, които включват дейности като дезинформация,

модериране на съдържание,

проверка на факти, онлайн безопасност и др.

Макар че всички кандидати за виза са обект на тази политика, се изисква по-засилен контрол при кандидатите за H-1B, тъй като те често работят в технологичния сектор, включително в “социални мрежи и компании за финансови услуги, участващи в потискането на свободата на словото”.

Изискванията за проверка засягат както нови, така и повторно кандидатстващи. “Не подкрепяме чужденци, които идват в САЩ, за да работят, за да заглушават американците”, заявиха от Държавния департамент. “В миналото самият президент беше жертва на подобна злоупотреба, когато социални мрежи блокираха профилите му. Той не иска други американци да страдат по този начин”, допълниха оттам.

Тръмп и екипът му превърнаха свободата на словото и по-специално това, което считат за задушаване на консервативните гласове в интернет, в един от основните наративи на външната политика на САЩ.

Неведнъж висши служители от Белия дом осъждаха това, което според тях е цензура на десни гласове, в редица европейски страни. Още през май държавният секретар Марко Рубио заплаши с визови забрани хората, които цензурират изказвания на американци, включително в социалните мрежи.

