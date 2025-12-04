Путин: Европа да спре да пречи за мира в Украйна (Обзор)

Медведев заплаши ЕС с война

Европа да спре да пречи, а да се включи по работата за постигане на мир в Украйна. Това заяви руският президент Владимир Путин, преди да пристигне в Индия на първата си държавна визита в многолюдната страна от 4 години насам.

Руският лидер подчерта, че разрешаването на конфликта не е лесна задача, но не е невъзможно да бъде преодоляна. Въпреки това беше категоричен, че “ще освободи Донбас от украинците” на всяка цена, независимо дали това ще стане чрез оръжие, или силата на дипломацията.

“Казахме на украинците: Хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост - изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Не, те предпочитат да воюват. Е, сега се навоюваха”, заяви иронично стопанинът на Кремъл.

Освен това той коментира и преговорите със специалните пратеници на американския си колега Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които се проведоха във вторник. Според президента Вашингтон е разделил плана за мир на четири пакета и е предложил всяка точка от мирното предложение да бъде обсъдена поотделно, което било причината за проточването на срещата. “Все още не е постигнат компромис, но някои американски предложения изглеждат горе-долу приемливи”, обясни Путин.

На свой ред Тръмп определи резултатите от срещата като сравнително добри, но призна, че пътят към мира все още му се вижда неясен.

Зам.-председателят на руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев пък заплаши Европа с война, ако конфискува замразените руски активи в белгийски финансов фонд, за да ги даде в помощ на Украйна. “Ако лудите европейци все пак откраднат руските активи, замразени в Белгия под претекста на т.нар. репарационен заем за Киев, Москва може да разгледа този ход като легален повод за война”, заплаши той.

