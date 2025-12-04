Ирак ще махне "Хизбула" и йеменските хути от списък с организации със замразени активи

Ирак ще премахне ливанската групировка "Хизбула" и йеменските хути от списъка с организации със замразени активи, съобщиха днес официални представители, цитирани от Ройтерс. Те направиха изказването си, след като подкрепените от Иран групировки погрешка бяха включени в по-ранно изявление на иракското правителство, коeто породи объркване и критики.

Официалният вестник на министерството на правосъдието миналия месец публикува списък с организации и групи, чиито активи ще бъдат блокирани. В списъка бяха включени и двете радикални организации – решение, което вероятно щеше да бъде приветствано от Вашингтон и да увеличи натиска върху Техеран.

Изпълняващият длъжността заместник-управител на Централната банка е помолил в писмо Комитета за замразяване на средствата на терористи да заличи клаузата, съдържаща имената, казаха двама източници от банката пред Ройтерс, цитирани от БТА.

Премиерът Мохамед Шия ас Судани заяви, че Ирак е одобрил замразяването само на активите на организации и лица, свързани с джихадистите от "Ислямска държава" и "Ал Каида", в отговор на искане от Малайзия.

Той каза, че е разпоредил спешно разследване на грешката, "за да бъдат подведени под отговорност виновните".

Судани добави, че политическите и хуманитарните позиции на Ирак относно "агресията срещу нашия народ в Ливан или в Палестина" са "принципни и не подлежат на преувеличаване".

Съединените щати отдавна целят да намалят влиянието на Иран в Ирак и други страни в Близкия изток, където Техеран има съюзници като част от т.нар. Ос на съпротивата, която понесе тежки удари от Израел, откакто войната в Газа избухна през 2023 г.

Иран разглежда своя съсед и съюзник Ирак като жизненоважен за поддържането на икономиката си в условията на международни санкции. Багдад, който е партньор както на САЩ, така и на Иран, обаче демонстрира предпазливост, за да не се превърне в инструмент на американския президент Доналд Тръмп за притискане на Техеран, отбелязва Ройтерс.