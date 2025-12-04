ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световни оперни звезди идват в София

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21849109 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Дейтън, Невада

1644
Епицентърът е бил на дълбочина 8 километра, съобщи АГС. СНИМКА: X/GeoKit | Geology & Earth Alerts

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси днес района на Дейтън, щата Невада, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Епицентърът е бил на дълбочина 8 километра, съобщи АГС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Епицентърът е бил на дълбочина 8 километра, съобщи АГС. СНИМКА: X/GeoKit | Geology & Earth Alerts

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените