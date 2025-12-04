Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Дейтън, Невада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси днес района на Дейтън, щата Невада, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Епицентърът е бил на дълбочина 8 километра, съобщи АГС.