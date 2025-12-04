Владимир Путин и Нарендра Моди започнаха среща си в Делхи

Президентът на Русия Владимир Путин и министър-председателят на Индия Нарендра Моди започнаха неформална среща в резиденцията на индийския премиер в Делхи, предаде ТАСС, като се позова на пресслужбата на руския президент.

"Путин и Моди пристигнаха от летището в резиденцията на ръководителя на индийското правителство в Делхи. Те пътуваха в общ кортеж с автомобила на премиера на Индия. Започна неформален разговор между двамата лидери", уточни пресслужбата, цитирана от БТА.

Срещата е с неформален характер и всички официални протоколни мероприятия от държавното посещение ще започнат едва утре. Въпреки това, както подчерта помощникът на президента Юрий Ушаков, този разговор може да се счита за ключово събитие на визитата, тъй като на такива неформални срещи се обсъждат най-важните въпроси.

Сътрудничеството в енергийния сектор с Индия не е засегнато от текущите условия, краткотрайни политически промени или събитията в Украйна, заяви Путин в интервю за телевизия "Индия тудей". "Определени играчи" не харесват нарастващата роля на Индия на международните пазари поради връзките ѝ с Русия, добави той.

По въпроса за търговията с петрол Путин заяви: "Ако САЩ имат право да купуват нашето гориво, защо Индия да не може да има същата привилегия?"

"Относно това как би реагирал Тръмп: нито аз, нито Моди, въпреки външния натиск, сме подхождали към сътрудничеството с намерение да работим срещу някого. Президентът Тръмп има собствен дневен ред, свои цели, а ние се фокусираме върху нашите", заяви той.

Също така, Индия ще получи през 2028 г. под наем руска подводница в рамките на договор, подписан през 2019 г., съобщи информационното бюро на индийското правителство. Това опровергава информация на "Блумбърг", че по време на визитата на руския президент Владимир Путин в Индия страните ще сключат сделка, според която Ню Делхи ще плати около 2 милиарда долара за лизинг на руска атомна подводница.

"Между Индия и Русия не е подписано ново споразумение. Лизингът на подводницата се базира на стария договор, подписан през март 2019 г.", посочи правителственото информационно бюро.

Индия и Русия подписаха договор за лизинг на атомна подводница през март 2019 г. Според индийски медии стойността на договора е 3,3 милиарда долара. Съгласно споразумението подводницата от проект 971 "Щука-Б" (клас "Акула" по класификацията на НАТО) трябваше да бъде предадена на индийските ВМС през 2025 г. за срок от 10 години, но има забавяне и това ще стане през 2028 г.