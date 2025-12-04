НАТО преструктурира свое командване, за да засили сигурността на север

НАТО ще интегрира тази седмица скандинавските страни в Съвместното командване на силите в Норфолк, в САЩ, като това ще се впише в усилията за укрепване на трансатлантическата сигурност и за засилване на присъствието на алианса в северните райони, заяви днес върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

С промените всички скандинавски държави ще бъдат под командването на щаба в Норфолк, ориентиран към отбраната на Северния Атлантик. Досега част от тези страни бяха под командването на НАТО в Брунсум, в Нидерландия, което отговаря за североизточния фланг на алианса.

Финландия и Швеция станаха членки на НАТО след руската инвазия в Украйна - съответно през 2023 г. и 2024 г. Войната доведе до преоценка на стратегиите за сигурност в двете страни. Тяхното присъединяване укрепи позициите на алианса в Северна Европа и Балтийския регион и всъщност доведе до необходимост от преструктуриране на командването, отбелязва Ройтерс.

"С оглед на подреждането на нашите противници по целия свят е наложително да укрепим евроатлантическата зона колкото е възможно и да засилим позициите си в северните райони", заяви Гринкевич пред репортери в щаба на НАТО край Монс, Белгия.

"Норфолк е стратегическият мост между Северна Америка и Европа", обясни той.

След преструктурирането Командването в Норфолк ще поеме отговорност за Арктика, Дания, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство.