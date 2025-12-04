ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световни оперни звезди идват в София

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21849408 www.24chasa.bg

НАТО преструктурира свое командване, за да засили сигурността на север

1648
НАТО СНИМКА: Pixabay

НАТО ще интегрира тази седмица скандинавските страни в Съвместното командване на силите в Норфолк, в САЩ, като това ще се впише в усилията за укрепване на трансатлантическата сигурност и за засилване на присъствието на алианса в северните райони, заяви днес върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА. 

С промените всички скандинавски държави ще бъдат под командването на щаба в Норфолк, ориентиран към отбраната на Северния Атлантик. Досега част от тези страни бяха под командването на НАТО в Брунсум, в Нидерландия, което отговаря за североизточния фланг на алианса.

Финландия и Швеция станаха членки на НАТО след руската инвазия в Украйна - съответно през 2023 г. и 2024 г. Войната доведе до преоценка на стратегиите за сигурност в двете страни. Тяхното присъединяване укрепи позициите на алианса в Северна Европа и Балтийския регион и всъщност доведе до необходимост от преструктуриране на командването, отбелязва Ройтерс.

"С оглед на подреждането на нашите противници по целия свят е наложително да укрепим евроатлантическата зона колкото е възможно и да засилим позициите си в северните райони", заяви Гринкевич пред репортери в щаба на НАТО край Монс, Белгия.

"Норфолк е стратегическият мост между Северна Америка и Европа", обясни той.

След преструктурирането Командването в Норфолк ще поеме отговорност за Арктика, Дания, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство.

НАТО СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените