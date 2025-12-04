"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия обмисля ответни мерки срещу Фарьорските острови, след като парламента на автономната датска територия прие закон, даващ на правителството правомощия да забрани на руски риболовни компании да извършват дейност във фарьорски води, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на външните работи.

Обществената телевизия на Фарьорските острови съобщи вчера, че парламентът е одобрил законопроект, даващ право на министър на външните работи да забрани на две големи руски компании - "Норебо" (Norebo) и "Мурман Сий Фууд" (Murman Seafood) - да извършват риболовни дейности във фарьорски води или техни кораби да акостират на фарьорски пристанища.

Европейският съюз и Норвегия вече предприеха подобни действия, като обвиниха двете компании в извършване на шпионски дейности, подкрепяни от Русия, в европейски води - обвинение, което двете компании категорично отхвърлиха, съобщи БТА.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "новите неприятелски действия" на самоуправляващия се архипелаг поставят под въпрос ангажимента на Фарьорските острови към споразумението за риболов, подписано със Съветския съюз през 1977 г.

Споразумението, което в момента е в сила с Русия, като правоприемник на СССР, обхваща риболовните квоти. Фарьорските острови изнасят риба за Русия и в замяна на това, че позволяват на руски кораби да ловят риба във водите им, имат достъп до улова на треска в Баренцово море.

Действията на Фарьорските острови са принудили "руската страна да започне да обмисля въвеждането на подходящи ответни мерки", заяви Захарова пред журналисти.

Въпреки затягането на достъпа до фарьорските пристанища през 2023 г., руските риболовни кораби, които оперират по дългогодишното двустранно споразумение, все още имат право да акостират на пристанищата и да ловят риба във фарьорските води.