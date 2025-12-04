Нетфликс пусна документална поредица за Пи Диди, която той се опита да забрани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Платформата Нетфликс пусна документална поредица, продуцирана от американския рапър Фифти сент, за дългогодишния му съперник Шон Кумс, известен като Пи Диди, осъден на 4 години затвор за сексуално насилие, предаде АФП.

Кумс се опита да забрани излизането на продукцията, озаглавена Sean Combs: The Reckoning.

Минисериалът от четири епизода проследява кариерата и падението на 56-годишния рапър и продуцент, осъден през октомври на 50 месеца лишаване от свобода за трафик на хора за проституция.

Сериалът на Нетфликс, излъчен във вторник в САЩ, включва интервюта с бивши сътрудници, които описват агресивно поведение, както и на две лица, които твърдят, че хип-хоп звездата ги е насилил сексуално, отбелязва АФП.

Адвокатите на Шон Кумс се опитаха да попречат на излизането на документалния филм тази седмица, като в понеделник изпратиха на стрийминг платформата официално писмо за това, което според тях е явно нарушение на авторските права.

Те посочват откъс от документалния филм, в който рапърът обсъжда защитата си с юридическия си екип няколко дни преди ареста си през септември 2024 г.

Говорителка на Кумс заяви пред AФП, че последният е записал това видео, за да „разкаже собствената си история по свой начин“. „Фундаментално несправедливо и незаконно е Нетфликс да си присвоява тази работа“, добави тя, цитирана от БТА.

От стрийминг платформата в изявление, цитирано от в. „Вашингтон пост“, увериха, че кадрите са били получени законно.

Говорителката на Шон Кумс също се оплака от факта, че рапърът Фифти сент е бил одобрен за изпълнителен продуцент на документалната поредица, въпреки че е „дългогодишен съперник, движен от лична вендета, който е прекарал твърде много време в клевети срещу г-н Кумс“.

Двамата мъже са в конфликт от средата на 2000-те години, както чрез песни, така и чрез публични изявления, припомня АФП.

„Ако не бях го направил, никой друг нямаше да го направи“, оправда се Фифти сент по повод документалния филм в интервю за изданието „Джи Кю“, заявявайки, че иска да защити хип-хоп „културата“.

Шон Кумс в момента е задържан във федерален затвор на юг от Ню Йорк. Освобождаването му е предвидено за май 2028 г.