Литва оставя затворено въздушното пространство по границата с Беларус

Премиерката на Литва Ингрида Шимоните СНИМКА: Екс/IngridaSimonyte

Литва съобщи, че въздушното ѝ пространство по границата с Беларус ще остане затворено до 1 февруари 2026 г., предаде ДПА, като се позова на Балтийската информационна агенция. Агенцията цитира литовската армия, съобщи БТА.

Забраната, която беше въведена през август заради преминавания на дронове, вече бе удължена веднъж – до декември. Тя ще остане в сила, докато не се приложи изцяло нов закон, който ще позволява на армията да неутрализира дронове по-бързо и по-ефективно.

Беларус е близък съюзник на Русия. След началото на руската инвазия в Украйна многократно имаше случаи на дронове, преминали във въздушното пространство на Литва. В отговор бяха приети промени в закона.

Литва, която е страна членка на ЕС и НАТО, дели 679 км граница с Беларус и се намира на външна граница на ЕС.

