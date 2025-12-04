Германският президент призова Великобритания да забрави Брекзит чрез песен на "Оейзис"

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова Великобритания да приеме Брекзит за свършен факт и да се съсредоточи върху възстановяването на връзките си с Европа, предаде Ройтерс. Той използва текста на популярната британска рок група "Оейзис", за да заяви пред британските законодатели: "Не гледайте назад с гняв".

Щайнмайер говори пред законодателите в британския парламент по време на първото държавно посещение на германски президент във Великобритания от 27 години насам, което започна вчера, когато крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила приеха германския лидер и неговата съпруга Елке Буденбендер в Уиндзор, след което всички участваха в церемониална процесия с каляски към замъка Уиндзор, в която се включиха и синът на краля принц Уилям и съпругата му Кейт, съобщи БТА.

"Брекзит промени отношенията ни", заяви Щайнмайер, който вчера се срещна и с британския министър-председател Киър Стармър. "Имаше чувство на несигурност, но решихме да не се затъваме в тези чувства", добави той.

Призовавайки за прагматизъм и за "нова основа" в отношенията между Великобритания и Европейския съюз след напускането на Обединеното кралство от блока през 2020 г., той заяви, че по-тесните връзки ще улеснят износа, ще намалят разходите за потребителите и ще бъдат от ползва за хората от двете страни на Ламанша.

"Не гледайте назад с гняв ... Пазете спокойствие и гледайте напред. Гледайте прагматично в бъдещето и продължавайте напред", заяви Щайнмайер, използвайки текста на "Оейзис", за да подчертае призива си към Великобритания и ЕС да се фокусират върху бъдещото сътрудничество, а не върху различията в миналото.

По-рано днес Щайнмайер и съпругата му положиха цветя на гроба на кралица Елизабет Втора и разгледаха, заедно с крал Чарлз Трети и кралица Камила, шейната на кралица Виктория, проектирана от германския съпруг на кралицата - принц Алберт, през 1842 г. като подарък за нея.