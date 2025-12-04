Георг Георгиев: Европа е изправена пред един от най-несигурните периоди от десетилетия насам

В резултат на продължаващата руска агресия срещу Украйна, Европа е изправена пред един от най-несигурните периоди от десетилетия насам. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в годишната среща на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), която се състоя във Виена под председателството на Финландия, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

В годината, в която се отбелязва 50-ата годишнина от приемането на Заключителния акт от Хелзинки, съдържащ основополагащите принципи на европейската архитектура за сигурност, дискусиите за пореден път бяха белязани от продължаващата руска агресия срещу Украйна и нейните разрушителни последствия за сигурността на Европа и самата организация, се отбелязва в съобщението.

В изказването си на пленарната сесия министър Георгиев потвърди силната подкрепа на България за украинската страна и приветства усилията на САЩ за постигане на справедлив и устойчив мир, основан на международното право, в координация с Украйна и европейските ѝ партньори.

В контекста на започналата по-рано през годината дискусия за модернизиране и подобряване на функционалността на ОССЕ Георг Георгиев посочи, че целта на усилията трябва да бъде свързана със запазване на нейната фундаментална роля като форум за диалог, предотвратяване на конфликти и търсене на отговорност за нарушаването на принципите от Хелзинки.

В навечерието на срещата, министър Георгиев участва в неформална вечеря с участието на украинския външен министър Андрий Сибиха, посветена на солидарността и подкрепата за Украйна, и на възможностите за засилване на помощта на ОССЕ, в т.ч. за бъдещото възстановяване и изграждането на устойчивост на Украйна в следвоенния период.

По-рано днес водещи дипломати от десетки държави, членки на ОССЕ, заявиха, че организацията е готова да поеме ролята на наблюдател върху евентуално примирие в Украйна, съобщи ДПА.

Докато усилията на САЩ за прекратяване на военните действия между Русия и Украйна от 2022 г. все още не дават конкретни резултати, страните от ОССЕ вече обсъждат как би могла да изглежда една бъдеща мисия за наблюдение в Украйна.