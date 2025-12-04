Радев: Искаме Северна Македония да влезе в ЕС, но не за сметка на правата на българите

Надяваме се РСМ да спре да използва българската общност като алиби да не извършва реформите, водещи страната ни към ЕС, призоваха на среща с държавния глава представители на българската общност в югозападната ни съседка.

Вписването на българите в конституцията на РСМ значително ще ускори пътя на страната към ЕС и се надявам възможно най-скоро югозападната ни съседка да направи това, за да отвори вратата към преговори за пълноправно членство. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция днес с представители на организации на българската общност в РСМ. В срещата участваха представители на организации от градовете Битоля, Охрид, Скопие, Прилеп, Кавадарци и Кочани.

По време на срещата държавният глава подчерта, че дълг на всяка демократична държава е ефективно да защитава правата на всички свои граждани и да гарантира правото им на самоопределение. „Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но това не може да е за сметка на правата на българската общност в страната", подчерта Румен Радев. Във връзка с това държавният глава изрази надежда властите в РСМ да изпълнят час по-скоро Европейския компромис от 2022 г. и да впишат българите в своята конституция.

Президентът напомни, че именно българите от югозападната ни съседка за пръв път поставиха въпроса за ефективното гарантиране на техните права в собствената им страна и днес това е обща кауза не само на всички български институции, а и на Европейския съюз.

Представителите на българските организации изразиха надежда РСМ да не използва българската общност като алиби да не извършва необходимите реформи, които водят страната към ЕС. Те категорично се обявиха срещу идеята за конституционни промени с отложено действие или други условности, защото става въпрос за гарантирането на основни човешки права. Представителите на българските организации подчертаха също така, че като лоялни граждани на своята страна очакват от институциите в Скопие да им гарантират равни права и ефективна защита от дискриминация.

Те информираха за своите опасения относно протичащия в Скопие процес по разработване и приемане на План за действие за защита на правата на общностите, което е важен ангажимент на Северна Македония от приетия през 2022 г. Европейски компромис. Особено внимание обърнаха върху обстоятелството, че не са били включени в подготовката на този план от самото начало, както и от изключително краткия срок, в който внезапно са били призовани да предоставят оценки и предложения по този План.

Представителите на българските организации призоваха медии в България да не се ангажират само в случаите на най-остри посегателства срещу сънародниците ни в РСМ, но и с техните културни и обществени прояви, които са важни за хората и от двете страни на границата. Те изразиха надежда България да насърчи повече студенти от югозападната ни съседка да следват в българските университети, което е изключително важно за контактите между младите хора от двете държави.