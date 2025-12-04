Путин: Мисията на Тръмп за мир в Украйна е сложна задача

Преговорите със Съединените щати за Украйна, "са сложни", но е необходимо "да ги водим", а не да възпрепятстваме процеса, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Франс прес.

В излъчено днес интервю за индийската телевизия "Индия Тудей" Путин определи като "сложна задача и трудна мисия" усилията на американския си колега Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение. "Постигането на консенсус между страните в конфликта не е лесно, но аз смятам, че президентът Тръмп работи искрено за това", каза той, цитира БТА.

По-рано днес Путин пристигна на първото си посещение в Индия, с която Москва поддържи близки връзки още от съветско време, от началото на войната в Украйна преди близо четири години.

В интервюто той коментира още редица въпроси, като отчете задънената улица в отношенията със Запада и отново повтори тезата си за историческата свързаност между Русия с Украйна.