Зеленски обсъди предстоящите преговори със САЩ с Антонио Коща

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъди днес предстоящите преговори между Украйна и САЩ с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, предаде Укринформ, като се позова на негово изявление в "Телеграм".

"Разменихме информация за нашите контакти с партньорите, има много важни детайли", каза Зеленски. По думите му украинският екип се подготвя за нови срещи със САЩ, съобщава БТА.

"Надяваме се да работим все така добре, за да сложим край на тази война с траен и достоен мир", подчерта украинският президент. Той добави, че Украйна и Европейският съвет са се договорили да поддържат тясната координация. Зеленски благодари на Коща за солидарността и подкрепата.

Както беше съобщено по-рано, говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо заяви, че ЕС участва в консултациите и гарантира, че позицията на блока и свързаните с Украйна интереси се предават на партньорите, участващи в мирните преговори.