Съобщението за земетресение с магнитуд 5,9 в Невада се оказа техническа грешка

1540
Земетресение в Невада не е имало. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Съобщението за земетресение с магнитуд 5,9 в Невада се оказа грешка на автоматичната предупредителна система, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложката служба на САЩ.

По-рано днес тя обяви, че в района на град Дейтън в този западен американски щат е станал трус.

Впоследствие Яареб Алтауил, геофизик от Националния информационен център за земетресения в Голдън, щата Колорадо, каза, че Геологическата служба на САЩ все още се опитва да установи защо автоматичната ѝ система за ранно предупреждение е била тревога за такова земетресение, съобщава БТА.

Очевидци разказаха, че са били уведомени по мобилните си телефони за опасност, въпреки че се намират чак в района на Санфранциския залив, на около 290 километра.

Според Алтауил системата отправя подобно фалшиво предупреждение за първи път.

Земетресение в Невада не е имало.

