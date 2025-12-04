ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинският лидер Ясер Абу Шабаб е бил убит, докато разрешавал роднински спор

Лидерът на палестинска въоръжена група Ясер Абу Шабаб. Снимка: Facebook/Yasser Abu Shebab

Подкрепяна от Израел палестинска организация заяви днес, че лидерът ѝ Ясер Абу Шабаб е бил убит, докато е разрешавал спор между роднини, предаде Асошиейтед прес.

Групировката, която се нарича "Народни сили", написа в публикация във "Фейсбук", че Абу Шабаб е бил застрелян, "докато е опитвал да разреши спор" между членовете на семейство Абу Сунейма. Организацията подчерта, че той не е бил убит от "Хамас", съобщи БТА.

"Народни сили" е една от няколкото въоръжени палестински групировки, подкрепяни от Израел и действащи в голяма част от Газа. Те се позиционират като настроени срещу ислямисткото движение "Хамас" националистически сили, но много палестинци, включително семейството на Абу Шабаб, я смятат за инструмент на израелската армия, отбелязва АП.

