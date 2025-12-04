Нападнатият в Скопие Владимир Перев: Северна Македония няма воля да защити правата на българите

Северна Македония няма воля да защити правата на българите, властта работи за „Сръбски свят". Това заяви македонският българин и журналист Владимир Перев, който преди дни бе нападнат пред магазин в Скопие.

„В Македония се очаква, че по някакъв начин правителството ще поеме „геройската" роля — или да „спаси" държавата от българите ", каза Перев пред БГНЕС.

В Северна Македония изобщо не съществува политическа воля да се реши въпросът с правата на българите. Не само че не се работи по конституционните изменения, които държавата е длъжна да изпълни — не се спазват дори основните човешки права. Работи се за „Сръбски свят", който разделя Европа.

По повод срещата за представяне на проекта на т.нар. „План за действие за защитата на правата на общностите" в Северна Македония Перев каза: „Тя беше просто хвърляне на прах в очите, замъгляване на ситуацията, така че да не стане ясно за какво всъщност се говори. Доколкото знам, за правата на българите почти не е ставало дума; повече внимание е било отделено на ромската общност и други етнически групи."

„В Македония се очаква, че по някакъв начин правителството ще поеме „геройската" роля — или да „спаси" държавата от българите с чужда помощ, или да признае „поражение" чрез една приказка, че това е желание на великите сили. „Ние не искаме да дадем права на българите, но сме принудени." Тази приказка се повтаря от години. Когато македонците не успяваха да накарат България да признае така наречените „Пирински македонци" или да се откаже от правата на българите в Македония, се създаваше впечатление, че ситуацията не се променя. Но по мое усещане мнозинството от населението — македонци, албанци, власи, роми, турци — не вижда нито една причина българите в Македония да не влязат в Конституцията. Премиерът на Северна Македония може да говори за „фашизъм", „нацизъм", за истории, които слушаме сто години, но не може да обясни едно: защо българите не могат да влязат в Конституцията, а всички други — могат", подчерта Владо Перев.

Относно нападението той посочи: „Това беше лек, бърз удар срещу мен. Успях да се предпазя, счупиха ми се очилата, но ги поправих. Физически наранявания нямам, но достойнството ми е накърнено — и това е най-тежкото. И винаги държа темата да се разшири, когато се говори за „Сръбски свят" и Коридор №10. Никой там не мисли само за самия коридор. Всички мислят как ще се свържат Скопие–Белград–Будапеща с Москва. Целта е да се създаде нов „Руски свят" тук и да бъде внесен в Европейския съюз, за да се раздели Европа и да има част, която остава зависима от сръбското и руското влияние. В Македония това влияние е най-слабо, но има правителство, което иска близост с Русия — не народът, а правителството. Единствената причина е омразата му към България. Защото, ако ние получим нашите права, ще променим баланса в обществото — ще има българи в полицията, в правосъдието, в армията, във Външно министерство. И тогава Македония няма да бъде нито „сръбска", нито „руска". Македонските българи в огромната си част са твърдо антируски настроени."

Преди два дни Перев получил обаждане от полицейски инспектор: „Казаха ми, че разследването продължава. Отношението беше професионално, макар че според мен можеха да приключат случая и по-бързо."

В Северна Македония въобще не се говори и не се дискутира за позициите на Европейския съюз и за доклада за напредъка, обясни Перев.

„Това се смята за нещо незначително. Все още се живее с илюзията, че един ден някой ще дръпне Борисов или Радев за ушите и ще им каже: „Подпишете това, което ние ви казваме". Съществува убеждението, че България, като губеща страна в две световни войни, може лесно да бъде притисната. Това мислене има корени в старата пораженска психология, но днешната България не е онази България. Те не познават силната, европейска България. Българската държава постъпи напълно коректно в рамките на възможностите си, за което съм благодарен. Особено на дипломатическото представителство в Скопие — посланика и целия екип. Всички проявиха интерес и подкрепа. Дали има резултат? Засега — не.