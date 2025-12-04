ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Организаторите на протеста сами го "замърсили", об...

Вучич: Ще сключим с Русия краткосрочен договор за доставка на газ

Теодора Енчева, БТА

1752
Александър Вучич СНИМКА: X

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия няма да има проблем с доставката на газ, защото в скоро време предстои подписването на нов договор с Руската федерация.

„Очакваме подписването на краткосрочен договор за газ", каза тази вечер Вучич пред частната телевизия "Пинк".

Той обяви, че лицензът за дейността на "Лукойл" ще бъде удължен, и това по думите му означава, че 112 бензиностанции, които са равномерно разпределени на територията на Сърбия, ще могат да работят.

В интервюто сръбският президент изрази увереност, че руската страна ще се договори за продажба на мажоритарния дял в сръбската петролна компания НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври.

В началото на 2025 година Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от НИС заради войната в Украйна, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде мажоритарния си дял от сръбската петролна компания.

На 2 декември рафинерията на НИС в северния сръбски град Панчево започна да изключва мощностите си поради липса на суров петрол за обработка.

Сръбският президент Александър Вучич каза тази вечер, пред Пинк, че запасите на гориво в страната ще стигнат до 15 януари, когато изтича 50-дневният срок, който сръбското правителство предостави на руската страна да продаде своя дял в НИС.

Вучич отклони въпроса дали национализацията на НИС е решение, като каза, че не знае как стои юридическата страна на въпроса.

