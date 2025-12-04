Разследват бившия кмет на Струмица за злоупотреба с обществени поръчки на автобуси

Полицията в град Струмица, Република Северна Македония, е образувала досъдебно производство срещу бившия кмет на града Костадин Костадинов и пет други лица за „злоупотреба с процедурата за обществена поръчка" за 10 електрически автобуса на обща стойност 6,9 милиона евро, съобщиха от полицията.

В съобщението на полицията се посочва, че в качеството си на кмет Костадинов е нарушил правилата на процедурата за обществени поръчки за автобуси за нуждите на публичното дружество "Струмица-Транспорт" и е наел друг от заподозрените за отговорник по техническите въпроси, участие в техническата оценка на офертите, надзор върху изпълнението и реализирането на договора, въпреки че той не е притежавал необходимата квалификация и лиценз, издаден от Камарата на дипломираните архитекти и инженери.

Костадинов е нарушил правилата на процедурата за обществени поръчки и с това, че се е съгласил тръжната документация да включва спецификации, идентични с тези на закупените електрически автобуси, а друг от заподозрените, в качеството си на директор на дружеството "Струмица-Транспорт", не е контролирал цялата процедура и е подписал договора за обществена поръчка на 10 нови електрически автобуса чрез финансов лизинг.

Сред заподозрените са председателят и членове на комисията за обществени поръчки към дружеството "Струмица-Транспорт", съобщи БТА.

„Напълно отхвърлям подозренията за (извършено от мен) престъпление във връзка с обществената поръчка за електрически автобуси в Струмица", написа бившият кмет на Струмица Костадин Костадинов в профила си във Фейсбук.

По думите му проектът е от стратегическо значение за общината и от него на практика всички нейни жители имат икономически, екологични и транспортни ползи. Костадинов казва, че процедурно проектът е иницииран от община Струмица и е гласуван от Общинския съвет с ясни насоки за създаване на дружество за обществен транспорт, провеждане на обществена поръчка за автобуси и реализиране на проекта.

„Считам, че всички тези стъпки са извършени в съответствие със законите. Същевременно бих искал да подчертая, че аз лично, а надявам се и всички изброени лица, заподозрени в извършване на престъпление, сме на разположение на компетентните органи и институции, за да разясним и изясним как е реализиран този проект, който днес на практика функционира безупречно", написа Костадинов.

През септември 2024 г. от партията СДСМ, която издигна Костадинов, съобщиха, че Струмица е първата община в Република Северна Македония, която разполага с изцяло електрически обществен транспорт.