Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Кийт Келог: Краят на войната е много близо

Кийт Келог КАДЪР: Екс/@generalkellogg

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог, който обяви, че ще се оттегли от поста през януари, заяви, че краят на войната в Украйна е „наистина близо“ и зависи от решаването на два основни въпроса, но Кремъл от своя страна посочи, че трябва да бъдат направени радикални промени в някои американски предложения, предаде Ройтерс.  

Тръмп, който каза, че иска да бъде запомнен като президент „миротворец“, посочи, че прекратяването на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война засега остава най-трудно постижимата цел във външната политика по време на управлението му, пише БТА.

Келог заяви по време на Форума за национална отбрана „Рейгън“, който се провежда в Калифорния, че опитите за разрешаване на конфликта са в „последните си метри“, които по думите му са най-трудните.

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол.

„Ако решим тези два въпроса, мисля, че останалите неща ще се наредят сравнително добре“, каза снощи Келог. „Почти сме го постигнали. Наистина сме много близо“, добави той.

Пенсионираният генерал-лейтенант от войните във Виетнам, Панама и Ирак каза още, че мащабът на убитите и ранените по време на войната в Украйна е „ужасяващ“ и безпрецедентен за регионална война.

Според Келог общият брой на убитите и ранените от началото на конфликта в двете страни е над два милиона души.

Нито Русия, нито Украйна предоставят достоверна информация за загубите си, отбелязва Ройтерс.

