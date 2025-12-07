Бивш венецуелски губернатор, противник на Мадуро, е починал в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бивш венецуелски губернатор, който е противник на президента на Венецуела Николас Мадуро и който беше зад решетките заради тероризъм и подстрекаване към омраза, е починал в затвора, предаде Франс прес, като се позова на правозащитна организация.

Алфредо Диас, бивш губернатор на щата Нуева Еспарта от 2017 до 2021 г., е бил арестуван след изборите за президент през юли миналата година, на които Мадуро беше преизбран, но за които опозицията каза, че са били белязани от манипулации, отбелязва БТА.

Последваха протести и общо 2400 души бяха пратени зад решетките, а 28 души бяха убити.

Оттогава 2000 от задържаните бяха освободени, според официални данни.

55-годишният Диас обаче е бил зад решетките от повече от година, той е бил в изолатор и дъщеря му е успяла да го посети само един път, казва правозащитната организация „Форо Пенал“, която защитава каузата на политическите затворници в страната.

От ноември насам най-малко 6 опозиционери са починали в затвора, а от 2014 г. – най-малко 17 политически затворници са починали зад решетките, казва още организацията.

Според опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо, която спечели Нобеловата награда за мир през октомври, смъртта на Диас се добавя към обезпокояваща и болезнена серия от смъртни случаи на задържани политически затворници в контекста на репресиите след изборите през юли 2024 г.

Кандидатът на опозицията за президент Едмундо Гонсалес Урутия, който живее в изгнание, пък каза, че на Диас е отказана медицинска помощ в затвора, че той е бил там при нехуманни условия, че е бил измъчван и обект на унизително и жестоко отношение.

Диас се е намирал в затвора в централата на националната разузнавателна служба на Венецуела в Каракас.

Според правозащитници във Венецуела има най-малко 887 политически затворници.