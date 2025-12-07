Африканският съюз осъди категорично опита за преврат в Бенин

Председателят на Комисията на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф публикува изявление, в което категорично осъди опита за военен преврат в Бенин и призова за спазване на конституцията на африканската държава, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Според бенинския министър на вътрешните работи Аласан Сейду е имало опит за преврат, който е бил осуетен. Той обяви, че група военни е организирала пуч с цел да дестабилизира държавата и нейните институции, но въоръжените сили на страната не са допуснали превземане на властта.

По-рано днес група военни се появи по държавната телевизия и заяви, че сваля президента Патрис Талон от власт, разпуска държавните институции, суспендира конституцията, закрива политически партии и затваря границите. Въпреки това само няколко часа по-късно официални власти декларираха, че въоръжените сили на страната са провалили опита за смяна на властта.

Случилото се днес в Бенин се възприема като сериозна ситуация не само в страната, но и в целия регион, тъй като подобни действия подкопават демократичните институции на фона на серия от преврати и опити за преврати в няколко държави в Западна Африка в последните няколко години.