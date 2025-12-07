Иран екзекутира мъж по дело за измама в особено големи размери

Управител на автомобилна компания в Иран беше екзекутиран за измама в размер на милиони щатски долари, от която са пострадали десетки хиляди хора, съобщи ДПА.

Смъртната присъда срещу главния изпълнителен директор на фирмата беше изпълнена днес сутринта, съобщи съдебният уеб портал „Мизан“, без да се споменава мястото на екзекуцията, пише БТА.

Случаят датира от 2013 г., когато иранска компания привлече десетки хиляди купувачи с обещания за достъпни автомобили, но достави много малко от тях. Вместо това тя компенсира по-ранните клиенти с пари от нови клиенти. Случаят доведе до голям скандал с финансови измами.

Властите оценяват измамата на около 66 милиона щатски долара, въпреки че реалните щети вероятно са много по-високи, предвид обезценяването на валутата. Съобщава се, че над 28 000 души са загубили спестяванията си.

Разследващите са конфискували десетки луксозни превозни средства и други активи. Шефът на компанията Мохамад Реза Гафари беше арестуван преди близо две години и след дълъг съдебен процес беше осъден на смърт.

Според ислямското право, прилагано в Иран, престъпления като убийство, въоръжен грабеж, малтретиране на деца, изнасилване и трафик на наркотици се наказват със смърт. Шпионажът, особено в полза на Израел, заклетият враг на Иран, също носи максимално наказание. Смъртните присъди за финансови измами обаче са рядкост и се налагат само когато сумите достигнат изключително големи размери. Правозащитници, както на местно, така и на международно ниво, от години критикуват строгото прилагане на смъртното наказание в страната. Съдебната система е обвинявана, че използва екзекуции, за да заглуши и сплаши критиците.

Според „Амнести интернешънъл“, тази година е регистриран най-големият брой екзекуции в Иран от 15 години насам. Съобщава се за изпълнени над 1000 смъртни присъди от началото на годината.