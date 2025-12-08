Императорът, който роди жаба и построи чудото Домус Ауреа (Снимки)

Истината и митът за Нерон в най-екстравагантната резиденция на Античността

Всеки, който е идвал в Рим, знае, че той е пълен със загадъчни и любопитни места на всеки ъгъл. Малко от тях обаче предизвикват толкова голямо любопитство и възхита като Домус Ауреа, „Златният дом" на Нерон, най-противоречивия император на Античността. Скрита в парка на хълма Опий, между сенките на вековни борове и тухлените арки на Траяновите терми, тази огромна императорска резиденция е легенда, така както и нейният създател. Съвременно възпроизведено изображение на част от Домус Ауреа

Днес Домус Ауреа може да се посети от любопитните да надникнат отвъд мита за самия Нерон, който мечтаел не просто за дворец, а за сцена, на която да блести като най-великия артист на своята епоха. Част от вътрешността на Домус Ауреа

След опустошителния пожар през 64 г. сл. Хр., който унищожил предишната му резиденция, Домус Транзитория, Нерон замисля нещо невиждано: дом, който се простира като миниатюрна империя в самото сърце на Рим. Светоний описва входното предверие така, че би настръхнал и най-безразличният читател: колосална статуя на самия Нерон, висока 35 м., която можела да се побере във вестибюла на комплекса. А вътре -три портика, дълги по една римска миля, изкуствено езеро „почти като море", дворци, ниви, гори, пасища и ловни паркове, населени с всякакви животни. И всичко това -покрито със злато, обсипано с перли и редки раковини. Част от вътрешността на Домус Ауреа

А трапезариите? Те били с тавани от подвижни слонови кости, откъдето над гостите се сипели цветя и аромати. Най-известната от тях била кръглата зала, която се въртяла денонощно, наподобявайки движението на Земята. Баните пък били с морска вода.

Когато Нерон отворил вратите на дома си за първи път, възкликнал: „Сега най-после започвам да живея в дом, достоен за един човек." Част от вътрешността на Домус Ауреа

Домус Ауреа била не само дворец, а и отражение на неговата вътрешна вселена, която експертите описват като чудата, разкошна и разкъсваща се между гения и безумието. Но дали всъщност Нерон бил деспот, артист или просто жертва на лош пиар? Няма друг римски император, който да е дал началото на повече легенди. Част от вътрешността на Домус Ауреа

Нерон, роден като Луций Домициус Ахенобарб, е последният от Юлиево-Клавдиевата династия и безспорно една от най-колоритните фигури на древността. Повечето от ненавиждащите го сенатори го описват като чудовище. Модерната историография разказва обаче друго. В първите години Нерон управлявал разумно, ръководен от майка си Агрипина, философа Сенека и преторианския префект Бур.

Бил обожаван от народа заради даренията, игрите и раздаването на хляб. Казват, че голяма част от „престъпленията" му са преувеличени или измислени от враждебни автори. И все пак, Нерон си остава персонаж, който спокойно би се вписал в съвременна телевизионна драма. Противно на мита, Нерон най-вероятно не е подпалил Рим. Бил е извън града, върнал се веднага и организирал помощ за пострадалите. Слухът, който бил удобен за враговете му, живее обаче и до днес. Част от вътрешността на Домус Ауреа

„Какъв артист загива с мен!", казал Нерон, преди да се самоубие през 68 г. сл. Хр. Тези думи разкриват не безумие, а манията му за изкуството. Нерон се смятал преди всичко за изпълнител, певец, и актьор. Той имал и друга страст- по Гърция. Тя била неговата свещена сцена. Там се състезавал в олимпийски игри, пял, рецитирал, дори победил в надпревара с колесници, въпреки че паднал от тях. Опонентите се спрели да го чакат, защото да победиш Нерон било рисковано. И други любопитни неща изпълвали живота на Нерон. Част от вътрешността на Домус Ауреа

След трите официални съпруги, които имал (Октавия, Попея, Статила), той се оженил и за двама мъже. Първият бил евнухът Спор, когото смятал за преродена Попея. Другият бил Питагор, на чиято сватба самият Нерон носел булчински воал. Част от вътрешността на Домус Ауреа

Друга любопитна подробност за императора е свързана с това, че той мислел, че е бременен. Според една римска легенда лекарите му дали смес с попова лъжичка, която той „родил" под формата на жаба. Нерон организирал парад в чест на „детето", което според преданията, избягало в река Тибър. Бюст на Нерон в Капитолийските музеи СНИМКА: Уикипедия

Домус Ауреа, която може да се посети днес, е на практика един подземен дворец, който е съхранил и изкуството на Ренесанса.

След смъртта на Нерон новите императори искали да заличат всичко, свързано с него. Езерото му било пресушено и на неговото място се издигнал Колизеумът, а колосалната му статуя дала името на амфитеатъра. Траян и Тит построили терми върху двореца, затрупвайки залите с пръст и именно това ги спасило. Част от вътрешността на Домус Ауреа

През Ренесанса художници като Рафаело, Пинтурикио, Гирландайо слизали със свещи в римските „пещери" и копирали стенописите, създавайки модата на „гротеските" . Това е стил, който и до днес украсява Ватикана, Кастел Сант'Анджело и много аристократични палати. Археолозите работят в Домус Ауреа от XVI век насам. След периоди на реставрации и затваряния, Дoмус Ауреа е достъпна за посетители, включително с модерни мултимедийни маршрути и с прожекции на спектакли в 3D . Част от вътрешността на Домус Ауреа

Какво може да видите днес? Само един павилион от някогашната колосална резиденция е оцелял, но той е достатъчен, за да ви остави без дъх. Впечатляваща е октагоналната зала, ориентир на есенното равноденствие. Омайват и залите с мистични имена: Залата на совите, Черният свод, Златният свод. Има и фини стенописи в помпейски стил, архитектурни илюзии, летящи фигури и митологични създания, фонтани, нереални пропорции, които дори днес изглеждат модерни. Част от вътрешността на Домус Ауреа

Разглеждайки Домус Ауреа, изпитвате чувството, че се разхождате по коридорите на някаква странна, величествена мечта, създадена от император, който се е опитвал да превърне света в сцена, а себе си- в звезда. Трудно е да се намери друг паметник в Рим, който да съчетава толкова добре едновременно изкуство, архитектура, политика, ексцентричност и чисто човешка драма. Давате си сметка как Домус Ауреа е триумф, руина и творение на човек, когото можем да определим и за тиранин, и за артист, и за мит.