Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Наводнение в Лувъра е повредило стотици ценни книги и трудове

Лувъра СНИМКА: Pixabay

Тегне ли проклятие над Лувъра? Този въпрос задават няколко френски медии, сред които „Канар аншене", „Трибюн дьо л'Арт" и френското издание на „Хъфингтън пост".

След обира в средата на октомври и структурните проблеми в галерията „Кампана" в музея в средата на ноември, на 27 ноември е имало наводнение, което е повредило научни трудове и ценни книги и документи, пишат изданията.

От изтичането на мръсни води в музея са пострадали около 400 книги и документация, като сред тях е имало и доклади от разкопки на археологически обекти, правени преди повече от 200 години.

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството, информира БТА.

