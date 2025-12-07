ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външният министър на Германия призова Пекин да окаже натиск върху Москва

Външният министър на Германия призова Пекин да окаже натиск върху Москва

Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Пекин да използва влиянието си върху Москва по време на консултациите за прекратяване на огъня в Украйна, съобщи ДПА.

„Никоя друга държава няма толкова голямо влияние върху Русия, колкото Китай, и да е способна да използва тежестта си, за да гарантира, че Русия най-накрая е готова за сериозни преговори за зачитане на суверенитета на Украйна", каза Вадефул в Берлин преди първото си посещение в Китай.

„В наш интерес е Китай да допринесе за постигането на справедлив и траен мир в Украйна", добави Вадефул. Китай е обвиняван от Запада, че подкрепя руските военни усилия, като същевременно настоява за неутралитет.

Вадефул заяви, че взаимодействието с Китай е от съществено значение във време на нарастващо международно напрежение, като свободата, сигурността и просперитетът са тясно свързани с Пекин.

„Това означава, че провеждането на този диалог е в наш интерес - в директен обмен и справедливост", каза той.

Докато е в Китай, Вадефул ще се заеме с темата за ограниченията на Пекин върху износа на редкоземните елементи, които са от съществено значение за голяма част от германската индустрия.

Той ще бъде приет от вицепрезидента Хан Чжън, като ще проведе и разговори по ключови въпроси с министъра на външните работи Ван И и министъра на търговията Ван Вънтао. Той ще се срещне и с Лю Хайсин, председател на международната секция на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, пише БТА. 

