Празничното работно време на магазините в Гърция започва в четвъртък

Празничното работно време в Гърция ще влезе в сила от четвъртък, 11 декември.

Всеки бизнес може да коригира работата си според своите нужди и възможности, винаги в рамките на ограниченията, предвидени от действащото законодателство (понеделник-събота 06:00–21:00, неделя 11:00–20:00).

Тазгодишното празнично работно време се счита за по-гъвкаво, като Министерството на развитието и търговските асоциации са предвидили специфични недели за работа на магазините, с цел стимулиране на пазаруването. С подготовката на пазара за пореден натоварен празничен сезон, потребителите ще имат повече време и повече възможности за своите покупки.

Подробно празнично работно време на магазини:

Четвъртък 11.12.2025: 09:00–21:00

Петък 12.12.2025: 09:00–21:00

Събота 13.12.2025: 09:00–16:00

Неделя 14.12.2025: 11:00–16:00

Понеделник 15.12.2025: 09:00–16:00

Вторник 16.12.2025: 09:00–21:00

Сряда 17.12.2025: 09:00–21:00

Четвъртък 18.12.2025: 09:00–21:00

Петък 19.12.2025: 09:00–21:00

Събота 20.12.2025: 09:00–18:00

Неделя 21.12.2025: 11:00–18:00

Понеделник 22.12.2025: 09:00–21:00

Вторник 23.12.2025: 09:00–21:00

Сряда 24.12.2025: 09:00–18:00

Четвъртък 25.12.2025: Празник/Затворено

Петък 26.12.2025: Празник/Затворено

Събота 27.12.2025: 09:00–18:00

Неделя 28.12.2025: 11:00–18:00

Понеделник 29.12.2025: 09:00–21:00

Вторник 30.12.2025: 09:00–21:00

Сряда 31.12.2025: 09:00–18:00

Четвъртък 01.01.2026: Затворено

Петък 02.01.2026: Затворено