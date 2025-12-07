Празничното работно време на магазините в Гърция започва в четвъртък

Празничното работно време в Гърция ще влезе в сила от четвъртък, 11 декември.
Всеки бизнес може да коригира работата си според своите нужди и възможности, винаги в рамките на ограниченията, предвидени от действащото законодателство (понеделник-събота 06:00–21:00, неделя 11:00–20:00).
Тазгодишното празнично работно време се счита за по-гъвкаво, като Министерството на развитието и търговските асоциации са предвидили специфични недели за работа на магазините, с цел стимулиране на пазаруването. С подготовката на пазара за пореден натоварен празничен сезон, потребителите ще имат повече време и повече възможности за своите покупки.
Подробно празнично работно време на магазини:
Четвъртък 11.12.2025: 09:00–21:00
Петък 12.12.2025: 09:00–21:00
Събота 13.12.2025: 09:00–16:00
Неделя 14.12.2025: 11:00–16:00
Понеделник 15.12.2025: 09:00–16:00
Вторник 16.12.2025: 09:00–21:00
Сряда 17.12.2025: 09:00–21:00
Четвъртък 18.12.2025: 09:00–21:00
Петък 19.12.2025: 09:00–21:00
Събота 20.12.2025: 09:00–18:00
Неделя 21.12.2025: 11:00–18:00
Понеделник 22.12.2025: 09:00–21:00
Вторник 23.12.2025: 09:00–21:00
Сряда 24.12.2025: 09:00–18:00
Четвъртък 25.12.2025: Празник/Затворено
Петък 26.12.2025: Празник/Затворено
Събота 27.12.2025: 09:00–18:00
Неделя 28.12.2025: 11:00–18:00
Понеделник 29.12.2025: 09:00–21:00
Вторник 30.12.2025: 09:00–21:00
Сряда 31.12.2025: 09:00–18:00
Четвъртък 01.01.2026: Затворено
Петък 02.01.2026: Затворено