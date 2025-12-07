Трагедия разтърси остров Закинтос, питбул нападна и уби 2-годишно дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Болката на острова Закинтос е неописуема заради трагичната смърт на 2-годишно момче, което загуби живота си от куче, отглеждано от семейството.

Детето било в двора на дома си в Агиос Леонтас, където е живеело с албанския си баща и британската си майка, когато се приближило до семейното куче - питбул, което по неизвестна причина го нападнало.

Лекарите в болницата в Закинтос положихали свръхчовешки усилия, за да го спасят.

„Когато колегите ми видяха детето, което буквално беше погълнато от кучето с фатални ухапвания по врата, главата и черепа, ми казаха, че никога не са виждали подобна гледка през живота си", председателя на POEDIN (Общогръцка федерация на работниците в държавните болници) Михалис Янакос. Същевременно той разкри, че майката остава в болницата в състояние на шок.

Кучето, което според информацията не е проявявало агресивно поведение, е в приют от снощи по разпореждане на прокурора.

От утре ще бъде предаден на ветеринарен лекар за наблюдение, а в следващия период ще бъде свикана петчленна комисия, която да реши дали питбулът трябва да бъде евтаназиран или настанен в приют за защита.

„Никой все още не знае какво се е случило и детето е намерено мъртво по този начин", каза кметът на Закинтос Стасинопулос пред Държавната телевизия ERT.

Родителите на 2-годишното момче са арестувани с обвинение в пренебрегване на надзора над непълнолетно лице и по-късно са освободени по нареждане на прокурора.

Родителите на момчето много обичали животните и често събирали бездомни от района. Питбулът бил приет от тях няколко седмици по-рано, а дотогава той живеел като бездомно куче в селото.