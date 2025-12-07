Ирина Бокова на наградите "Версай": Творчеството помага за устойчиво бъдеще

Наградите „Версай" бяха връчени на церемония в централата на ЮНЕСКО, а председател на журито бе Ирина Бокова, генерален директор на организацията от 2009 до 2017 г.

Събитието отличава най-добрите проекти сред всички 72 участници във всяка от категориите на наградите „Версай" – музеи, хотели, ресторанти, търговски центрове, летища, университетски кампуси, пътнически гари и спортни съоръжения.

Разпръснати в 25 страни тази година, всички тези архитектурни постижения са били или наскоро построени, или са претърпели образцови ремонти, пише БТА.

„Всяка година наградите „Версай" ни предизвикват да погледнем отвъд естетиката и да оценим архитектурата и дизайна като сила, способна да оформя света, в който живеем. Тя ни кани да измерваме творчеството не само по смелостта му, но и по неговата цялостност – способността му да отговаря на културния контекст, да издига общностите и да допринася значително за устойчиво бъдеще", каза Ирина Бокова в словото си по време на церемонията.