Арестуваха войници след опита за преврат в Бенин

Над десет военнослужещи са арестувани в Бенин след извършения тази сутрин опит за преврат в икономическата столица на страната Котону, който правителството твърди, че е „осуетило", предаде Франс Прес, позовавайки се на армията и силите за сигурност.

Представител на въоръжените сили съобщи за 13 арестувани, докато друг каза, че „всички задържани са войници, включително един, който вече беше уволнен от редиците ни".

Според силите за сигурност организаторите на преврата също са сред задържаните, пише БТА.