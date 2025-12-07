Бащата на Мегън Маркъл: Дъщеря ми не ми е звъняла

Меган Маркъл настоява, че е опитала да се свърже с баща си, който е в тежко състояние в болница. Той обаче отрича тези твърдения, пише "Дейли мейл".

Томас Маркъл е претърпял ампутация на левия крак. В интервю за вестник Mail on Sunday този уикенд той заяви, че не иска да умре изолиран от дъщеря си и че желае да се срещне с децата на Меган, принц Арчи и принцеса Лилибет, и със съпруга й, херцога на Съсекс.

Той призова Меган да се видят още веднъж, преди да умре.

В петък говорител на Меган заяви, че тя е се е свързала с баща си, с когото е в разрив от сватбата си през 2018 г., когато той е бил заловен да инсценира папарашки снимки в навечерието на големия ден.

Но бащата на Меган по-късно заяви пред Mail, че е объркан от това твърдение и добави, че не е получил никакви съобщения, въпреки че не е променял телефонния си номер.

След това в събота вечерта говорител на Съсексите заяви, че Меган е изпратила имейл на баща си и че имейлът изглежда е бил доставен и не е бил върнат.

Въпреки това стана ясно, че той е бил изпратен на адрес, който Томас не е използвал от поне пет години. Други членове на семейството и близки приятели също казват, че Томас никога не използва имейл.

Томас Маркъл също така е споделил през уикенда, че умишлено не е сменил номера си след разрива им, за да може Меган винаги може да се свърже с него, но е казал, че не е получил никакви съобщения от нея през миналата седмица.

Нито административната служба, нито рецепцията, нито интензивното отделение, нито медицинските сестри и лекарите, които се грижат за бащата на Меган, са получавали информация от дъщеря му или нейни представители, потвърди независим източник от болницата.