Отново търсят мистериозно изчезналия преди 11 г. малайзийски самолет с 239 души на борда (Обзор)

Мисията повежда компанията, която вече 2 пъти без успех издирва боинга

Усилията за разгадаването на една от най-големите авиационни мистерии в света, а именно каква е била съдбата на изчезналия преди 11 г. полет MH370 на Малайзийските авиолинии, ще бъдат възобновени в края на декември.

От изявлението на малайзийското транспортно министерство стана ясно, че с операцията за откриването на останките на MH370 отново ще се захване базираната в САЩ и Великобритания компания за морска роботика “Оушън Инфинити”. Тя стартира мисия, която

ще продължи 55 дни,

на 30 декември, като операциите ще се провеждат периодично. Новото търсене ще бъде насочено към райони, където се смята, че има най-голяма вероятност изчезналият самолет да бъде намерен, въпреки че не са предоставени подробности за точните местоположения.

Малко след полунощ на 8 март 2014 г. “Боинг 777” на Малайзийските авиолинии излетя от Куала Лумпур към Пекин, като пътуването трябваше да продължи 5 часа и 34 минути. Капитан е 53-годишният Захари Ахмад Шах - един от най-опитните пилоти на Малайзийските авиолинии. Помощник на Шах е 27-годишният Фарик Хамид - това бил последният му летателен курс, преди да вземе лиценз за първи пилот. Под тяхно ръководство са били 10 малайзийски стюардеси и 227 пътници, главно китайски граждани.

В първите 40 минути на полета не се случва нищо необичайно - в 1,19 ч MH370 е напът да излезе от въздушното пространство на Малайзия и да премине към виетнамското. Контролът съобщава по радиото, че трябва да прехвърли проследяването на боинга на Хошимин. Главният пилот отговаря: “Лека нощ. Малайзийски 3-7-0” - последните думи от самолета, преди да изчезне от радарите. Полетът така и не се свързва с виетнамските диспечери, а последвалите опити за контакт са неуспешни.

Според данни на виетнамски и малайзийски военни радари, след като се отправил на север, MH370 се отклонил и завил на запад към Индийския океан. Смята се, че автопилотът е бил ръчно изключен, за да се направи маневрата. По-късно става ясно, че системите на боинга са се свързвали периодично около 6 часа с геостационарен сателит в Индийския океан на лондонската компания Inmarsat, точният маршрут така и не бива установен.

До 2017 г. в Индийския океан, на френската територия на остров Реюнион, в Мозамбик, Мадагаскар, Южна Африка и Танзания са открити 20 отломки от самолета. Проверка на серийния номер на парчето от Реюнион потвърждава, че то е от MH370, през 2015 г. - първата следа от изчезналия самолет. По-късно са идентифицирани и други останки, които подобно на парчета от пъзел, доказват едно - самолетът се е разбил някъде в Индийския океан, но мистерията какво се случва в ранните часове на 8 март 2014 г. остава неразгадана.

След щателно издирване мисията за откриването на MH370 беше прекратена поради липса на доказателства. Година по-късно “Оушън Инфинити” даде надежда на почернените семейства на изчезналите пътници, когато за първи път сключи

договор за 70 млн. долара

с малайзийските власти. Те трябваше да бъдат изплатени само ако мисията е успешна. Тя обаче беше прекратена след 3 месеца.

Миналата година малайзийските власти заявиха, че са готови пак да възобновят разследването, като се споразумяха с “Оушън Инфинити” на същите условия от предишния договор. Последната мисия обаче също беше прекратена, но поради лошо време. Сега близките на изчезналите се надяват, че този път ще получат отговор какво всъщност се е случило. “Никога не сме спирали да желаем отговори и това, че търсенето ще продължи, ни носи утеха”, коментира пред “Гардиан” Даника Уийкс, чийто съпруг Пол е един от 7-те австралийци на борда на МН370. Тя допълни, че искрено се надява мисията този път “да даде яснотата и мира, за които толкова отчаяно копнеем - за нас и нашите близки”.